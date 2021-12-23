Под занавес 2021 года Чехия ужесточила правила въезда

Правительство Чехии с 27 декабря меняет условия въезда в страну, это касается и украинцев, Теперь попасть на территорию Чехии без Covid-теста можно только тем, кто сделал уже три прививки от коронавируса, две дозы допускаются лишь для подростков до 18 лет, сообщает портал "Советы путешественникам от консульской службы МИД".

Украинцам, которые хотят провести новогодние праздники в Чехии, попасть в эту страну будет сложнее, чем раньше.

"С 27 декабря иностранцы, не имеющие разрешения на постоянное проживание в Чехии, должны при въезде в Чешскую Республику предъявить отрицательный результат ПЦР-теста. Отрицательный результат теста не должны предъявлять лица, имеющие третью дозу вакцинации сертифицированными вакцинами", дети до 12 лет, а также дети от 12 до 18 лет, прошедшие полный курс вакцинации (2 дозы)", — сказано в сообщении

Для иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное проживание в Чехии, новые правила въезда начнут действовать с 3 января 2022 года.

Сейчас въезд в Чехию разрешен украинцам, прошедшим полный курс прививки вакциной, сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам. После вакцинации второй дозой должно пройти не менее 14 дней.

Причем подтвердить вакцинацию можно украинским международным ковид-сертификатом, сформированным в мобильном приложении "Дія". Пока возможен въезд и по справке о выздоровлении.

Ранее из-за быстрого распространения штамма коронавируса "Омикрон" новые ограничения на въезд ввела Австрия, а Румыния обязывает путешественников заполнять цифровую анкету.

Жесткие меры принял и Таиланд — в стране вернут требования к иностранцам проходить обязательный карантин по приезду в страну. Он может длиться от 7 до 10 дней.

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