Из-за "Омикрона" Австрия изменила условия въезда для туристов, в том числе для украинцев

Быстрое распространение штамма коронавируса "Омикрон" привело к тому, что Австрия с 20 декабря 2021 года снова изменила условия въезда в страну, сообщает посольство Украины в этой стране.

Въезд в страну возможен только для вакцинированных и для тех, кто имеет сертификаты о выздоровлении, при условии, что обе категории лиц дополнительно предоставляют отрицательный ПЦР-тест, который сделан максимум за 72 часа до пересечения границы.

Въезд с последующей самоизоляцией возможен только для граждан Австрии, граждан ЕС и лиц, которые имеют вид на жительство в Австрии. В таких случаях предусмотрена обязательная онлайн-регистрация, а также необходимость сдачи теста и возможность прекращения карантина на пятый день, если тест будет отрицательным.

Эти ограничения, как исключение, не применяются к беременным женщинам, лицам, которым противопоказана вакцинация, а также к детям до 6 лет.

На детей с 12 до 18 лет распространяется право въезда с ПЦР-тестом, если они въезжают в сопровождении вакцинированных родителей.

Для невакцинированных граждан въезд невозможен.

Власти Италии решили ужесточить ограничения для туристов, въезжающих из других стран Европейского Союза, так как случаи заболевания Covid-19 резко увеличиваются во всем регионе. Теперь всем путешественникам, в том числе вакцинированным, нужно будет иметь при себе негативный тест на коронавирус.

Чтобы замедлить распространение нового штамма коронавируса "Омикрон", ввели ограничения на въезд туристов и власти Греции.

Другое решение принял Совет министров Польши: он изменил порядок пропуска граждан, которые прибывают из стран, не входящих в Европейский Союз, в том числе из Украины. Дополнена категория лиц, которым для въезда в Польшу не нужен отрицательный результат тестирования.