Польша изменила правила въезда для украинцев: кого коснется

Совет министров Польши в пятницу, 17 декабря, принял изменения в порядке пропуска граждан, которые прибывают в Польшу из стран, не входящих в Европейский Союз, в том числе из Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В частности, дополнена категория лиц, которым для въезда в Польшу не нужен отрицательный результат тестирования. К ним относятся: дети до 5 лет; лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проводящие экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц; граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажей морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях)", - говорится в сообщении.

Напомним, с 15 декабря 2021 года вступили в силу изменения по пересечению границы для граждан, прибывающих в Польшу из-за пределов ЕС.

При пересечении границы граждане должны предоставить представителям Пограничной службы Польши, кроме сертификата о вакцинации, результаты отрицательного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда этот тест был сделано.

Это требование не касается учащихся, обучающихся на территории Польши или в соседней стране, и сопровождающих их опекунов, а также детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

Ранее власти Италии решили ужесточить ограничения для туристов, въезжающих из других стран Европейского Союза, так как случаи заболевания Covid-19 резко увеличиваются во всем регионе.

Также в Греции вводят требование для всех туристов предоставлять результат ПЦР-тестирования на Covid-19 в течение 48 часов после въезда в страну.

Отметим, Украина вышла из топ-10 стран с самой высокой заболеваемостью на Covid-19 в Европе