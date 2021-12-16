Украина вышла из топ-10 стран с самой высокой заболеваемостью на Covid-19 в Европе

По состоянию на 16 декабря уровень заболеваемости на коронавирус в Украине вдвое ниже текущего в Европе. Украина уже вышла из топ-10 стран Европы с наибольшей заболеваемостью на Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга. По данным Минздрава, впервые за последние три месяца уровень госпитализаций в каждой из областей в стране опустился ниже предельного значения — 60 человек на 100 тысяч населения.

Улучшилась ситуация с местами в больнице. Занятость коек в медучреждениях с кислородом уменьшилась с 70 до 35%.

"Две из трех ководных кроватей с кислородом сейчас свободны, то есть занята лишь треть всех имеющихся кроватей", — подчеркнули в Минздраве.

В Минздраве в очередной раз отметили, что большинство госпитализированных с диагнозом Covid-19 невакцинированные. По данным электронной системы здравоохранения, в ноябре 84% из всего количества больных на Covid-19 не прошли полный курс вакцинации, среди госпитализированных – 91%.

То есть 9 из 10 госпитализированных – невакцинированы, а значит не получили защиту от коронавируса.

Несмотря на то, что в Украине снижается уровень заболеваемости на коронавирус, страна попал в список Е в Италии. Это означает, что с 16 декабря украинцы без особой причины не могут въехать на территорию страны.

Ограничение не касается владельцев вида на жительство в Италии и граждан, которые въезжают с целью работать, учиться, лечиться или в случае абсолютной необходимости.

Кроме того, правительство Польши усилило карантинные ограничения, ужесточив правила въезда для иностранцев, в том числе для украинцев. Теперь при въезде на территорию страны нужно предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2.

Он должен быть на польском или английском языках и сделанным не ранее чемза 24 часа до пересечения границы.

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