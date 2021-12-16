86% уже привитых украинцев согласны вакцинироваться против COVID-19 ежегодно — исследование

Большинство вакцинированных против коронавируса украинцев согласны делать прививку каждый год, если такая необходимость возникнет. Это выяснили для Delo.ua аналитики онлайн-платформы реал тайм исследований LibertyReport.AI в результате опроса 411 совершеннолетних граждан в декабре 2021 года.

Выяснилось, что чуть больше половины (55%) респондентов уже вакцинировались против COVID-19. Среди них только 14% не хотят повторять прививку через год, а 86% оказались не против ревакцинации.

Однако мнения этой части респондентов разделились: половина опрошенных (52%) согласны регулярно прививаться, только если вакцина будет бесплатной, а 34% пойдут вакцинироваться даже если это будет стоить денег.

Интересно, что среди готовых раскошелиться за прививку, чуть больше женщин, чем мужчин — 39% против 31%. В то время как среди противников ревакцинации больше мужчин (16% против 10%).

Инфографика: Юрий Давыдов / Delo.ua

Самой оптимальной ценой за ежегодную вакцинацию украинцы назвали сумму до 200 грн — именно столько готовы выложить 47% из тех, кто согласен на «платные» прививки. 33% могут заплатить и около 200-500 грн, а 8% респондентов — даже больше тысячи. Еще 7% приемлемым считают диапазан от 800 до 1000 грн, а 5% - от 500 до 800 грн.

При ревакцинации большая часть (79%) опрошенных выберут ту же вакцину, которую им кололи первый раз, но 11% все же хотели бы перейти на препарат производства Pfizer. Вакцины Moderna и AstraZeneca предпочтут 4% и 3% соответственно. Еще 3% выберут другие препараты.

Аналитики также исследовали общее отношение украинцев к вакцинации. Выяснилось, что народ отличается некоторым постоянством в своих убеждениях: год назад 31% опрошенных заявляли, что ни за что не сделают прививку от ковида, и примерно столько же (28%) сообщили об этом сейчас.

Также за год ровно в два раза выросло количество тех, кто против обязательной вакцинации - с 26% до 50%. А вот сторонников стало меньше примерно на четверть - цифра упала с 46% до 34%. Также поубавилось с 28% до 16% нейтрально относившихся к обязаловке.

Видимо, не очень верят люди и в безопасность вакцин для детей - если в 2020 году согласных привить от коронавируса своего ребенка было 48%, то сейчас таких только 27%

Напомним, ранее генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям, скорее всего, потребуется делать ежегодные прививки от коронавируса в течение многих лет. Это будет необходимо для поддержания «очень высокого уровня защиты».