Ревакцинацию от коронавируса людям придется делать ежегодно, — глава Pfizer

Людям, скорее всего, потребуется делать ежегодные прививки от Covid в течение многих лет. Это необходимо для поддержания «очень высокого уровня защиты».

Об этом заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, пишет BBC.

"Ревакцинацию от коронавируса людям придется проходить ежегодно. Такая тенденция будет продолжаться в мире на протяжении многих лет", — сказал Альберт Бурла.

Он подчеркнул, что Pfizer уже произвела обновленные вакцины в ответ на новые штаммы коронавируса "Бета" и "Дельта". Сейчас компания работает над обновлением вакцины против штамма "Омикрон". Как заявил Альберт Бурла, обновленный препарат может быть готов через 100 дней.

Он сказал, что вакцины помогли спасти миллионы жизней во время пандемии и без них «фундаментальная структура нашего общества окажется под угрозой».

К концу года Pfizer планирует поставить три миллиарда доз своей вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК), а четыре миллиарда запланированы на следующий год.

По словам Альберта Бурлы, была глобальная гонка за вакцины, но в 2022 году страны будут иметь «столько доз, сколько им нужно».

В этом году Pfizer получит от продаж вакцины против Covid не менее 35 миллиардов долларов, а стоимость ее акций резко выросла.

Альберт Бурла не считает эту прибыль аморальной, говоря, что «в конечном итоге были спасены миллионы жизней».

"Мы сэкономили мировой экономике триллионы долларов. Это сильный стимул для инноваций в преддверии следующей пандемии", — заявил он.

Напомним, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить показания для вакцины Pfizer, чтобы начать прививать ею детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Также Министерство здравоохранения Украины договорилось с фармацевтической компанией Pfizer о продлении контракта на поставку вакцин против коронавируса. Украина ежегодно будет покупать 25 млн доз вакцин.

Тем временем Pfizer уже разработала таблетки от Covid-19. Компания Pfizer объявила, что созданная ее специалистами таблетка против коронавируса в ходе испытаний показала, что этот препарат снижает на 89% риск смерти и госпитализации от Covid-19 среди взрослых пациентов.

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