Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев через год

Министерство здравоохранения планирует ревакцинацию украинцев через год. Об этом сказал в интервью "BBC Украина" заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Чиновник отметил, что сейчас ведется много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население, в частности, есть лишь несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза вызывает больший иммунный ответ.

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"Но это только заявления. Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза является рекомендованной или будет обязательной. То есть пока мы не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия — это ревакцинация через год", — сказал главсанврач.

По его словам, сменить вакцину относительно вколотой ранее будет возможно, однако конкретных рекомендаций по этому поводу пока нет.

"Скорее всего, в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы. Стратегии о ревакцинации будут рассматриваться также позже", — добавил Кузин.

В отношении же украинской вакцины против Covid-19 замминистра отметил, что ждать ее придется еще нескоро, а первые результаты в этом направлении ожидаются лишь к концу года.

"В конце этого года мы ожидаем итоги работы украинских ученых. Они должны представить свои первые результаты. Скорее всего, что это будет прототип вакцины. Условно говоря, или молекула, или готовое описание процедуры производства. То есть то, что можно взять для доклинических испытаний", — отметил он.

Напомним, что вакцинация против Covid-19 началась в Украине полгода назад — 24 февраля. К 28 августа получили первую дозу той или иной вакцины 5,266 млн человек, а вторую — 3,537 млн.