  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 1 час назад

Власти США заговорили о необходимости дополнительной дозы вакцины для привитых от Covid-19

Дополнительные дозы, скорее всего, будут вводиться в первую очередь пожилым людям

Вакцина Comirnaty от Pfizer. Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Украины Вакцина Comirnaty от Pfizer. Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Украины
Вакцина Comirnaty от Pfizer. Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Украины

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что для защиты от коронавируса людям с высокой степенью вероятности потребуется ревакцинация.

Как передает The Hill, он отметил, что люди с ослабленной иммунной системой, скорее всего, никогда не будут иметь сильного иммунного ответа и что защита от вакцины со временем ослабевает.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Если вы посмотрите на данные Pfizer, Pfizer показывает, что спустя несколько месяцев эффективность упала с более 90% до примерно 84%. Последние данные для Moderna показывают, что на самом деле она не снижается, но все предполагают, и я думаю правильно, что рано или поздно вы увидите ослабление до такой степени, что нам придется делать дополнительные уколы людям", — сказал Фаучи.

Читайте также:
Фармкомпании Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины от коронавируса в ЕС

Он добавил, что дополнительные дозы, скорее всего, будут вводиться в первую очередь пожилым людям с ослабленным иммунитетом — так же, как и в период, когда вакцины от Covid-19 только начали появляться. По словам советника Белого дома, это произойдет, "как только мы получим данные".

Фаучи также отметил, что он надеется, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставит полное одобрение вакцины Pfizer против коронавирусной инфекции уже в августе (на сегодня для вакцины действует лишь разрешение на экстренное использование, выданное FDA еще в декабре 2020 года).

По словам советника, полное одобрение регулятором вакцины от Covid-19 приведет к "расширению прав и возможностей" местных организаций, таких как колледжи и предприятия, чтобы те могли далее требовать от людей вакцинироваться.

Напомним, что со 2 августа начали вакцинировать третьей дозой вакцины Pfizer граждан старше 60 лет в Израиле.

Отметим также, что в украинском Минздраве разрешили проводить вакцинацию против коронавируса первой и второй дозой разными препаратами, если речь идет о вакцинах от Pfizer и Moderna. Однако решение об этом должен будет принимать только врач.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина получит еще 17 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer до конца года — Кузин
Украина получит еще 17 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer до конца года — Кузин
Коронавирус: в Украине за сутки более 600 новых заражений, 10 человек умерли
Коронавирус: в Украине за сутки более 600 новых заражений, 10 человек умерли
COVID-19: за сутки в Украине выявили 300 новых заражений
COVID-19: за сутки в Украине выявили 300 новых заражений
Загрузка...
Новое видео
Сервіс по-українськи. Ми маємо це змінити! — Павло Флейшер, АТС Binotel / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киевская школа экономики спрогнозировала курс гривни к доллару в конце 2021 года

  3. Птицефабрика из Fozzy Group открыла в Украине первое фаст-фуд заведение (ФОТО)

  4. Украина 8 августа исчерпала запас природных ресурсов на 2021 год

  5. Украина за полгода почти удвоила производство рыбной продукции и консервов

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...