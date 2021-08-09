Власти США заговорили о необходимости дополнительной дозы вакцины для привитых от Covid-19

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что для защиты от коронавируса людям с высокой степенью вероятности потребуется ревакцинация.

Как передает The Hill, он отметил, что люди с ослабленной иммунной системой, скорее всего, никогда не будут иметь сильного иммунного ответа и что защита от вакцины со временем ослабевает.

"Если вы посмотрите на данные Pfizer, Pfizer показывает, что спустя несколько месяцев эффективность упала с более 90% до примерно 84%. Последние данные для Moderna показывают, что на самом деле она не снижается, но все предполагают, и я думаю правильно, что рано или поздно вы увидите ослабление до такой степени, что нам придется делать дополнительные уколы людям", — сказал Фаучи.

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Он добавил, что дополнительные дозы, скорее всего, будут вводиться в первую очередь пожилым людям с ослабленным иммунитетом — так же, как и в период, когда вакцины от Covid-19 только начали появляться. По словам советника Белого дома, это произойдет, "как только мы получим данные".

Фаучи также отметил, что он надеется, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставит полное одобрение вакцины Pfizer против коронавирусной инфекции уже в августе (на сегодня для вакцины действует лишь разрешение на экстренное использование, выданное FDA еще в декабре 2020 года).

По словам советника, полное одобрение регулятором вакцины от Covid-19 приведет к "расширению прав и возможностей" местных организаций, таких как колледжи и предприятия, чтобы те могли далее требовать от людей вакцинироваться.

Напомним, что со 2 августа начали вакцинировать третьей дозой вакцины Pfizer граждан старше 60 лет в Израиле.

Отметим также, что в украинском Минздраве разрешили проводить вакцинацию против коронавируса первой и второй дозой разными препаратами, если речь идет о вакцинах от Pfizer и Moderna. Однако решение об этом должен будет принимать только врач.

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