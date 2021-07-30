В Израиле пожилых людей начнут вакцинировать третьей дозой Pfizer

Со 2 августа в Израиле начнут вакцинировать третьей дозой Pfizer граждан старше 60 лет, сообщает The Times of Israel.

По информации издания, такое распоряжение дал глава Министерства здравоохранения.

Ранее премьер-министр страны провел консультации, где рассматривались рекомендации экспертов о необходимости третьей прививки израильтянам преклонного возраста.

Решение о ревакцинации было принято на фоне роста количества случаев заболевания до 2 тысяч на этой неделе.

Ранее сообщалось, что подчиняющийся Министерству обороны Израильский институт биологических исследований (IIBR) объявил о подписании меморандума с компанией NRx Pharmaceuticals о завершении клинических испытаний вакцины против COVID-19 собственного производства.

NRx Pharmaceuticals отправит вакцину, известную как Brilife, на третий этап клинических испытаний, которые будут проводиться на десятках тысяч добровольцев в Грузии, Украине и Израиле.

После этого фармацевтическая компания будет контролировать коммерциализацию препарата.

Тем временем в самой Украине первые результаты исследований по разработке отечественной вакцины против COVID-19 планируется представить лишь в сентябре.