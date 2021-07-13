Общество 1 час назад

Израильскую вакцину от Covid-19 отправят на испытания в Украину и Грузию

Третий этап клинических испытаний израильского препарата поручат провести компании NRx Pharmaceuticals

Фото: Минобороны Израиля Фото: Минобороны Израиля
Фото: Минобороны Израиля

Подчиняющийся Министерству обороны Израильский институт биологических исследований (IIBR) объявил о подписании меморандума с компанией NRx Pharmaceuticals о завершении клинических испытаний своей вакцины против Covid-19 собственного производства, передает The Times of Israel.

NRx Pharmaceuticals отправит вакцину, известную как Brilife, на третий этап клинических испытаний, которые будут проводиться на десятках тысяч добровольцев в Грузии, Украине и Израиле, сообщили в Министерстве обороны Израиля. Затем фармацевтическая компания будет контролировать коммерциализацию препарата.

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Министр обороны Израиля Бени Ганц приветствовал данное соглашение, назвав его "отличной новостью" и выразив надежду, что благодаря ему страна сможет завершить разработку вакцины и самостоятельно наладить ее производство.

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"Для нас большая честь быть выбранными правительством Израиля для выполнения этой миссии по спасению жизней. Поскольку вакцины против Covid первого поколения все чаще сталкиваются с проблемой быстрой мутации коронавируса, мы стремимся разработать вакцину, которая может быстро масштабироваться при низкой стоимости для удовлетворения потребностей как развитых, так и развивающихся стран", — отметил директор NRx Хаим Гурвиц.

Израильская вакцина все еще находится на стадии испытаний. В декабре 2020 года Институт биологических исследований успешно завершил первый этап и приступил ко второму, который продолжается до сих пор.

При этом одобрение нескольких международных вакцин, кампания по быстрой вакцинации населения Израиля, а также неожиданная отставка в мае главы института Шмуэля Шапира и отставание разработки израильской вакцины от коронавируса от разработок ее международных конкурентов поставили под сомнение данный проект.

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Однако израильское Минобороны защищало проект IIBR, утверждая, что необходимо обеспечить стране независимый доступ к вакцинам. Другие официальные лица назвали это резервным планом для дополнения вакцинации препаратами, закупленными за границей.

Тем временем в самой Украине первые результаты исследований по разработке отечественной вакцины против Covid-19 планируется представить лишь в сентябре.

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