Общество 10 минут назад

"Решать будет врач": В Минздраве назвали условия "смешивания" препаратов при вакцинации

По словам Кузина, такое решение врач может принять такое решение лишь в нескольких случаях

Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве
Фото: Центр общественного здоровья при Минздраве

Необходимость проведения второй прививки от Covid-19 не той вакциной, которой проводилась первая прививка, будет определяться в Украине только лечащим врачом, а не по желанию пациента. Об этом рассказал в интервью изданию "Украинская правда" заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Основная рекомендация заключалась в том, что по сути разрешается смешивание вакцин, но при соблюдении алгоритма. Смешивание той или иной вакцины — это не выбор пациента, это исключительно решение врача, который направляет на вакцинацию. Он может принять такое решение лишь в нескольких случаях — или это тяжелое неблагоприятное событие после первой прививки, или гуманитарные проблемы", — отметил он.

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В качестве примера такой ситуации главсанврач назвал ситуацию, когда человек за границей получил первую прививку вакциной Moderna, но вернувшись в Украину, не нашел возможности привиться ею второй раз.

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"Лечащий врач должен принять обоснованное решение о возможности смешивания вакцин и отправить человека в пункт прививки или центр вакцинации, где эта вакцина есть в наличии. Сейчас мы на финале этих рекомендаций", — добавил Кузин.

Напомним, что в начале июля в Минздраве решили разрешить проводить вакцинацию против коронавируса первой и второй дозой разными препаратами, если речь идет о вакцинах на основе матричной рибонуклеиновой кислоты, а именно от американских компаний Pfizer и Moderna. То есть, если первую прививку человек получил вакциной Pfizer, то вторая может быть Moderna, и наоборот.

Кроме того, тем, кто получил первую дозу вакцины AstraZeneca, имеющей другой тип (она создана на основе вирусного вектора), также смогут колоть вторую дозу Moderna или Pfizer, хотя оптимальным все же назывался вариант второго укола той же AstraZeneca. Смешивание других препаратов в Минздраве пока не одобряют.

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