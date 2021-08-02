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Фармкомпании Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины от коронавируса в ЕС

При этом Европейская комиссия и правительства стран Евросоюза согласились заплатить более высокую цену за американские вакцины от COVID-19

Вакцинация против коронавируса Pfizer. Фото: КГГА Вакцинация против коронавируса Pfizer. Фото: КГГА
Вакцинация против коронавируса Pfizer. Фото: КГГА

Фармацевтические компании Pfizer и Moderna решили повысить для Европейского Союза цены на собственные вакцины от коронавируса.

Об этом со ссылкой на контракты фармкомпаний сообщает Financial Times.

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По данным издания, цена за одну дозу вакцины от Pfizer/BioNTech с 15,5 евро выросла до 19,5 евро.

В свою очередь стоимость одной дозы препарата Moderna теперь составляет $25,5, тогда как раньше за нее просили $22,6.

FT пишет, что соглашения Pfizer предусматривали продажу более 2,1 млрд доз вакцины до конца 2023 года. Однако их пересмотрели после того, как данные третьей фазы исследования показали, что мРНК-вакцины Pfizer и Moderna имеют более высокие показатели эффективности, чем векторные препараты AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Кроме того, третьи дозы двух первых вакцин еще больше повышают защиту от COVID-19.

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При этом Европейская комиссия и правительства стран Евросоюза согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей.

Указано, что Moderna подтвердила: соглашения по меньшим объемам будут выполняться по более высоким ценам.

В свою очередь представитель компания Pfizer не прокомментировал информацию.

Напомним, вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через 7 дней после двухдозовой вакцинации оценивается в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата через две недели после введения второй дозы еще выше 97%.

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В мае 2021 года компания заявила, что вакцина Pfizer защищает от мутаций коронавируса и пока не требует модификаций.

Как сообщалось, в начале июля в Минздраве решили разрешить проводить вакцинацию против коронавируса первой и второй дозой разными препаратами, если речь идет о вакцинах на основе матричной рибонуклеиновой кислоты, а именно от американских компаний Pfizer и Moderna. То есть если первую прививку человек получил вакциной Pfizer, то вторая может быть Moderna, и наоборот.

Кроме того, тем, кто получил первую дозу вакцины AstraZeneca, имеющей другой тип (она создана на основе вирусного вектора), также смогут колоть вторую дозу Moderna или Pfizer, хотя оптимальным все же назывался вариант второго укола той же AstraZeneca. Смешивание других препаратов в Минздраве пока не одобряют.

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