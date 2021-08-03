США признали, что штамм коронавируса "Дельта" передается независимо от вакцинации — СМИ

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) пришли к выводу, что дельта-вариант коронавируса вызывает более серьезное заболевание, чем предыдущие варианты, и распространяется так же легко, как ветряная оспа, причем вне зависимости от того, были ли инфицируемые вакцинированы.

Как пишет The Washington Post, об этом свидетельствует содержание раздобытого изданием внутреннего документа американского регулятора.

В слайд-презентации указываются доводы для убеждения общественности в необходимости принятия мер по вакцинации и профилактике Covid-19, включая ношение масок, поскольку количество случаев заболевания в США продолжает расти, а новые исследования показывают, что распространять вирус могут и вакцинированные люди.

В документе CDC признает, что должно пересмотреть свои публичные заявления об особом значении вакцинации как лучшего способа защиты от варианта "Дельта" — столь заразного, что по воздействию его можно рассматривать как новый вирус: он заражает людей быстрее, чем вирус, вызывающий геморрагическую лихорадку Эбола, или вирус простуды.

Регулятор приводит выводы из недавно полученных и еще неопубликованных данных по расследованию вспышек Covid-19, а также внешних исследований, показывающие, что вакцинированные лица, инфицированные коронавирусом варианта "Дельта", могут передавать его так же легко, как и непривитые.

В частности, на одном из слайдов упоминается вспышка в округе Барнстейбл (штат Массачусетс), где вакцинированные и невакцинированные люди выделяли почти одинаковое количество вируса.

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Человек, работающий в партнерстве с CDC над исследованиями дельта-варианта коронавируса, сообщил изданию, что данные были получены от вспышки 4 июля в городе Провинстаун. Генетический анализ показал, что вакцинированные люди передают вирус другим вакцинированным людям.

Издание отмечает, что ученые CDC были настолько встревожены новыми исследованиями, что на прошлой неделе агентство значительно изменило рекомендации для вакцинированных людей — еще до того, как опубликовало новые данные.

Со ссылкой на некоего федерального чиновника в сфере здравоохранения газета утверждает, что данные и исследования, процитированные в документе, сыграли ключевую роль в обновленных регулятором рекомендациях, которые призывают всех, независимо от того, вакцинированы они или нет, носить маски в общественных помещениях.

Отмечается, что на одном из слайдов презентации CDC указывалось, что среди старших возрастных групп более высокий риск госпитализации и смерти по сравнению с более молодыми людьми, независимо от прививочного статуса. По другой оценке, среди 162 млн вакцинированных американцев в неделю наблюдается 35 тысяч симптоматических инфекций.

В документе также было указано наличие "коммуникационных вызовов" из-за случаев заражения вакцинированных людей, в том числе отмечена обеспокоенность местных департаментов здравоохранения по поводу того, остаются ли вакцины против коронавируса эффективными, и что "вакцины, по убеждению общественности, больше не работают" или же необходимо вводить усиленные их дозы.

"В презентации подчеркивается непростая задача, стоящая перед CDC. Он должен и впредь подчеркивать доказанную эффективность вакцин в предотвращении тяжелых заболеваний и смерти, в то же время признавая, что более легкие прорывные инфекции могут быть не такими уж редкими и что вакцинированные люди являются переносчиками вируса", — пишет The Washington Post, подчеркивая, однако, что в самом CDC от комментариев по данной теме отказались.

В документе указано, что вакцинация обеспечивает существенную защиту от вируса, но также говорится, что CDC должен "улучшить информирование об индивидуальном риске среди вакцинированных", поскольку он зависит от множества факторов, включая возраст и ослабленность иммунной системы человека.

Документ также включает данные исследований, показывающих, что вакцины не так эффективны для пациентов с ослабленным иммунитетом и жителей домов престарелых, что повышает вероятность того, что некоторым лицам из группы риска потребуется дополнительная доза вакцины.

В США еще 13 мая разрешили не носить маски в помещении или на улице тем, кто был вакцинирован против коронавируса. Новые же правила CDC требуют ношения масок в помещениях, в общинах со значительным распространением вируса или в присутствии людей, которые особенно уязвимы для инфекций и болезней.