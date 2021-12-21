Таиланд вводит обязательный карантин для туристов

Власти Таиланда решили вернуть требование к иностранцам проходить обязательный карантин по приезду в страну. Он может длиться от 7 до 10 дней. Об этом сообщает издание Reuters.

Так называемая программа "песочница", которая требует от туристов оставаться в определенном месте, но позволяет им свободно передвигаться за пределы своего жилья, также будет приостановлена во всех регионах, кроме туристического курортного острова Пхукет.

"После 21 декабря новых регистраций для Test and Go не будет, только карантин или "песочница" на Пхукете", — заявила заместитель официального представителя правительства Рачада Дханадирек.

Объявление было сделано на следующий день после того, как Таиланд сообщил о первом случае местной передачи нового штамма коронавируса Omicron.

Только в ноябре Таиланд упростил правила въезда в страну после 18 месяцев строгой политики въезда, которая привела к коллапсу туризма — ключевой отрасли для страны. Однако через несколько недель власти Таиланда снова ужесточают требования для туристов.

Официальный представитель правительства Танакорн Вангбункончана заявил, что около 200 тысяч посетителей, которые ранее регистрировались для участия в программе отказа от карантина и "песочницы", по-прежнему будут иметь право на участие.

"Это делается не для того, чтобы остановить туристов, а для того, чтобы временно приостановить прибытие", — добавил он.

Накануне из-за Omicron Австрия изменила условия въезда для туристов, в том числе для украинцев.

Въезд в страну возможен только для вакцинированных и для тех, кто имеет сертификаты о выздоровлении, при условии, что обе категории лиц дополнительно предоставляют отрицательный ПЦР-тест, который сделан максимум за 72 часа до пересечения границы.

К ужесточению правил въезда прибегли и власти Италии. Теперь всем путешественникам, в том числе вакцинированным, нужно будет иметь при себе негативный тест на коронавирус.