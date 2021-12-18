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В Украине выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон"
В Украине подтвердили первый случай штамма коронавируса “Омикрон”. Его обнаружили у женщины, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Пациентка на данный момент продолжает получать лечение. Известно, что в ОАЭ она контактировала с больным коронавирусом человеком.
В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование относительно данного случая, медики обследуют контактных лиц.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Вакцинируйтесь, чтобы быть защищенными, не медлите. Соблюдайте установленные противоэпидемические нормы и правила", – подчеркнул Ляшко.
Он также призвал украинцев избегать поездок в те страны, где сейчас доминирует новый штамм "Омикрон", распространившийся по миру из Южной Африки.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название "Омикрон".
"Омикрон" — это более мягкая версия коронавируса, которая очень быстро распространяется, а мутации могут сделать новый штамм более заразным, чем другие.
Ранее в Польше появилась первая пациентка, у которой диагностировали штамм коронавируса "Омикрон".
Также "Омикрон" выявили еще в одной стране, которая граничит с Украиной, — в Российской Федерации. Там женщина заболела, вернувшись из ЮАР: у нее была температура, очень сильный кашель и болело горло.
Из результатов израильского исследования следует, что трехкратный курс вакцины Pfizer-BioNTech Covid-19 обеспечивает эффективную защиту от нового штамма коронавируса.
Ожидается, что первые партии вакцины против конкретно "Омикрона" могут быть произведены и готовы к поставке в марте 2022 года, если будут предоставлены соответствующие разрешения регулирующих органов.