В Украине выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон"

В Украине подтвердили первый случай штамма коронавируса “Омикрон”. Его обнаружили у женщины, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Пациентка на данный момент продолжает получать лечение. Известно, что в ОАЭ она контактировала с больным коронавирусом человеком.

В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование относительно данного случая, медики обследуют контактных лиц.

"Вакцинируйтесь, чтобы быть защищенными, не медлите. Соблюдайте установленные противоэпидемические нормы и правила", – подчеркнул Ляшко.

Он также призвал украинцев избегать поездок в те страны, где сейчас доминирует новый штамм "Омикрон", распространившийся по миру из Южной Африки.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название "Омикрон".

"Омикрон" — это более мягкая версия коронавируса, которая очень быстро распространяется, а мутации могут сделать новый штамм более заразным, чем другие.

Ранее в Польше появилась первая пациентка, у которой диагностировали штамм коронавируса "Омикрон".

Также "Омикрон" выявили еще в одной стране, которая граничит с Украиной, — в Российской Федерации. Там женщина заболела, вернувшись из ЮАР: у нее была температура, очень сильный кашель и болело горло.

Из результатов израильского исследования следует, что трехкратный курс вакцины Pfizer-BioNTech Covid-19 обеспечивает эффективную защиту от нового штамма коронавируса.

Ожидается, что первые партии вакцины против конкретно "Омикрона" могут быть произведены и готовы к поставке в марте 2022 года, если будут предоставлены соответствующие разрешения регулирующих органов.