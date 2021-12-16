"Омикрон" уже рядом с Украиной — первый случай заражения зафиксировали в Польше

В Польше появилась первая пациентка, у которой диагностировали штамм коронавируса "Омикрон". Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Штамм обнаружили в городе Катовице у 30-летней гражданки Лесото.

"Пациентка находится в изоляторе, с ней все в порядке", — говорится в сообщении ведомства.

ℹ️ Potwierdzamy wykrycie wirusa w wersji Omicron przez WSSE Katowice. Mutacja została stwierdzona w próbce pobranej od 30-letniej obywatelki Lesotho. Pacjentka jest w izolatorium i czuje się dobrze. @GIS_gov podjął niezbędne działania. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 16, 2021

Ранее "Омикрон" выявили еще в одной стране, которая граничит с Украиной, — в Российской Федерации. Там женщина заболела, вернувшись из ЮАР: у нее была температура, очень сильный кашель и болело горло.

А на территории Великобритании зафиксировали первый в мире летальный случай от нового штамма коронавирусной инфекции Covid-19.

"Омикрон" — это более мягкая версия коронавируса, которая очень быстро распространяется, а мутации могут сделать новый штамм более заразным, чем другие.

Но из результатов израильского исследования следует, что трехкратный курс вакцины Pfizer-BioNTech Covid-19 обеспечивает эффективную защиту от нового штамма коронавируса.

Ожидается, что первые партии вакцины против именно "Омикрона" могут быть произведены и готовы к поставке в марте 2022 года, если будут предоставлены соответствующие разрешения регулирующих органов.

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