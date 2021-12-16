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"Омикрон" уже рядом с Украиной — первый случай заражения зафиксировали в Польше
В Польше появилась первая пациентка, у которой диагностировали штамм коронавируса "Омикрон". Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
Штамм обнаружили в городе Катовице у 30-летней гражданки Лесото.
"Пациентка находится в изоляторе, с ней все в порядке", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее "Омикрон" выявили еще в одной стране, которая граничит с Украиной, — в Российской Федерации. Там женщина заболела, вернувшись из ЮАР: у нее была температура, очень сильный кашель и болело горло.Подписывайтесь на наш Telegram канал
А на территории Великобритании зафиксировали первый в мире летальный случай от нового штамма коронавирусной инфекции Covid-19.
"Омикрон" — это более мягкая версия коронавируса, которая очень быстро распространяется, а мутации могут сделать новый штамм более заразным, чем другие.
Но из результатов израильского исследования следует, что трехкратный курс вакцины Pfizer-BioNTech Covid-19 обеспечивает эффективную защиту от нового штамма коронавируса.
Ожидается, что первые партии вакцины против именно "Омикрона" могут быть произведены и готовы к поставке в марте 2022 года, если будут предоставлены соответствующие разрешения регулирующих органов.
Фото: Depositphotos