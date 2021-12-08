Pfizer и BioNTech заявили об эффективности против "Омикрона" трех доз их вакцины

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявляют, что их вакцина BNT162b2, известная под брендом Comirnaty, нейтрализует вариант "Омикрон" вируса SARS-CoV-2 после получения пациентами третьей дозы. В компаниях заявили, что такой вывод был получен в результате лабораторных исследований.

Отмечается, что иммунная сыворотка, взятая у вакцинированных спустя месяц после получения третьей бустерной дозы вакцины, нейтрализовала "Омикрон" в степени, сравнимой с наблюдаемой при нейтрализации выявленных ранее вариантов коронавируса после двух прививок.

Указано, что сыворотки людей, получивших лишь две дозы вакцины против Covid-19, показали в среднем более чем 25-кратное снижение титров нейтрализации против "Омикрона" по сравнению с прежними вариантами вируса, это указывает на то, что двух доз Comirnaty может быть недостаточно для защиты от заражения "Омикроном".

В то же время создатели вакцины полагают, что привитые ею люди все еще могут быть защищены от тяжелых форм болезни, и внимательно отслеживают реальную эффективность их препарата против "Омикрона" по всему миру.

Как отметил гендиректор BioNTech Угур Шахин, ведется работа над созданием адаптированной вакцины, которая помогла бы обеспечить высокий уровень защиты от Covid-19, вызванной именно "Омикроном", а также более длительную защиту по сравнению с нынешней вакциной. К разработке нового препарата компании приступили 25 ноября.

Ожидается первые партии вакцины против именно "Омикрона" могут быть произведены и готовы к поставке в течение 100 дней, то есть в марте 2022 года, если будут предоставлены соответствующие разрешения регулирующих органов.

Pfizer и BioNTech ранее заявляли, что планируют произвести 4 млрд доз препарата Comirnaty в 2022 году, и ожидается, что этот объем не изменится, если далее потребуется применять адаптированную под "Омикрон" вакцину.

Напомним, что недавно министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что его ведомство разрешит украинцам делать бустерную прививку против Covid-19 в январе-феврале 2022 года, если сложатся все необходимые для этого обстоятельства.

По данным Минздрава, по итогам вакцинации 7 декабря в Украине было использовано 13,91 млн доз вакцин для первой прививки (в том числе 5,82 млн вакцины от Pfizer) и 12,04 млн для второй.