В последний день 2021 года в Украине выявили 5 тысяч новых случаев Covid-19

В течение суток 31 декабря в Украине зафиксировано 5026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, в том числе 262 среди детей и 74 среди медицинских работников.

Как сообщает Министерство здравоохранения, госпитализировано с подозрением и с подтверждением Covid-19 1554 человека, 190 больных умерли, а 6073 признаны выздоровевшими. Таким образом, больными считаются 101,7 тысячи человек (0,27% населения подконтрольной Украине территории).

Всего за время эпидемии в Украине зафиксировано 3 млн 672 тысячи 675 случаев заражения коронавирусом. 96 тысяч 89 человек умерло, а 3 млн 474 тысяч 931 - выздоровел.

В рамках кампании по вакцинации населения против Covid-19 проведено уже 28,46 млн прививок, в том числе 14,71 млн - первой дозой вакцины, а 13,73 - второй. Еще 4,1 тысячи человек получили уже дополнительную дозу, а 5,5 тысячи - бустерную.

В частности, 31 декабря проведено 52,2 тысячи прививок, из которых 15,1 тысячи были для пациентов первыми, 36,4 тысячи - вторыми, еще 183 человека получили дополнительную дозу, а 552 - бустерную. Прививка проводилась 671 мобильными бригадами по иммунизации, 3239 пунктами прививки и 403 центрами вакцинации населения.

Тестирований на коронавирус в последний день 2021 года провели 54,7 тысячи, в том числе 22,5 тысячи - методом ПЦР, 4,4 тысячи - методом ИФА, а также 27,8 тысячи экспресс-тестирований на антиген к вирусу SARS-CoV-2.

Напомним, что за 30 декабря в Украине выявили 7 тысяч новых случаев Covid-19 при 8,6 тысячи выздоровевших, а днем ранее - 5,9 тысячи заболевших при 10,4 тысячи выздоровевших.