В Украине за сутки коронавирус выявили у более 7 тысяч человек

За 30 декабря в Украине зафиксировано 7 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 404 ребенка и 185 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 578 человек, выздоровели от этой болезни 8 609 человек, зарегистрировано 209 летальных случаев.

В течение суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 101 705 человек. Одну дозу получили 27 065 человек, полностью иммунизированы 72 834 пациента.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 млн 667 тысяч 649 человек, выздоровели от этого заболевания 3 млн 468 тысяч 858 пациентов и 95 тысяч 899 граждан умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 698 тысяч 234 человек, из них получили одну дозу 14 млн 698 тысяч 232 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 13 млн 698 тысяч 387 человек. В общей сложности проведено 28 млн 405 тысяч 399 прививок.

Напомним, за сутки 29 декабря в Украине зафиксировали 5 930 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 373 детей и 137 медицинских работников.

За день до этого в Украине зафиксировали 2 248 новых случаев заболевания.