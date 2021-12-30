В Украине за сутки зафиксировали почти 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За 29 декабря в Украине зафиксировано 5 930 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 373 ребенка и 137 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 747 человек, выздоровели от этой болезни 10 369 человек, зарегистрировано 278 летальных случаев.

В течение суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 117 042 человека. Одну дозу получили 31 671 человек, полностью иммунизированы 83 287 пациентов.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 млн 660 тысяч 620 человек, выздоровели от этого заболевания 3 млн 460 тысяч 249 пациентов и 95 тысяч 690 граждан умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 671 тысяча 169 человек, из них получили одну дозу 14 млн 671 тысяча 167 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 13 млн 625 тысяч 553 человека. В общей сложности проведено 28 млн 55 тысяч 523 прививки.

Напомним, за сутки 28 декабря в Украине зафиксировали 5 454 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, среди заболевших 353 детей и 98 медицинских работников.

За день до этого в Украине зафиксировали 2 248 новых случаев заболевания.