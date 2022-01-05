В Украине зафиксировали более 4,5 тысячи новых случаев Covid-19

За последние сутки, по состоянию на утро 5 января, в Украине зафиксирован 4 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 210, медработников — 112).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 366 человек, выздоровели от этой болезни 8 439 человек, зарегистрировано 273 летальных случая.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболело 3 682 659 человек, выздоровели от этого заболевания 3 491 793 пациента и 96 709 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 102 478 человек. Одну дозу получили 26 502 человека, полностью иммунизированы 73 536 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 597 украинцев, бустерную — 1 843.

С начала вакцинальной кампании привито 14 748 324 человека, из них получили одну дозу 14 748 322 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 13 835 698 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 4 756 украинцев, бустерную — 7 556. В общей сложности проведено 28 596 332 прививки.

Напомним, ученые прогнозируют, что новая волна Covid-19, связанная со штаммом "Омикрон", достигнет своего пика в феврале 2022 года. Ее постепенный спад прогнозируется в марте-апреле 2022 года.

Тем временем во Франции обнаружили еще один новый штамм коронавируса. Предварительно его назвали IHU. По состоянию на вечер 3 января в стране подтвердили 12 случаев заражения новым штаммом.