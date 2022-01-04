Ученые спрогнозировали, когда ожидается пик заболеваемости "Омикроном"

Ученые КПИ и Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского НАМН Украины прогнозируют, что новая волна Covid-19, связанная со штаммом "Омикрон", достигнет своего пика в феврале 2022 года. Об этом 4 января сообщила пресс-служба КПИ.

Согласно прогнозу, как раз в первые месяцы 2022 года ожидается максимальный уровень заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон".

В очередном исследовании ученые проанализировали предыдущую волну болезни и выяснили, что самый высокий уровень сглаженной за неделю кривой новых случаев Covid-19, вызванных штаммом "Дельта" в Украине, пришелся на конец октября – начало ноября.

Но в тот период уровень полностью вакцинированных граждан составлял только 20,2%. В настоящее время полностью вакцинировано двумя дозами уже 31,2% граждан Украины, и это может продолжить тенденцию уменьшения количества заболевших в течение зимних праздников.

"Но уже во второй декаде января 2022 года может начаться рост следующей волны заболеваемости, вызванной вариантом "Омикрон". Эта волна, вероятно, достигнет своего максимума в середине февраля 2022 года на уровне 23-25 тысяч инфицированных лиц в сутки. Ее постепенный спад прогнозируется в марте-апреле 2022 года", — считают ученые.

В КПИ отмечают тот факт, что данные официальной заболеваемости и летальности будут в значительной степени зависеть от количества сделанных тестов. А вот продолжительность следующей волны, по словам ученых, – от продолжения вакцинации и объема противоэпидемических мер.

Напомним, "Омикрон" впервые выявили в ноябре 2021 года в ЮАР. "Новый штамм быстро распространился по миру, и его уже обнаружили в Украине. В связи с появлением нового варианта коронавируса Украина закрыла границы для иностранцев, прибывших из стран южной Африки.

К ужесточению правил въезда прибегли и другие страны. В частности, так поступила Великобритания.

Тем временем во Франции обнаружили еще один новый штамм коронавируса. Предварительно его назвали IHU. По состоянию на вечер 3 января в стране подтвердили 12 случаев заражения новым штаммом.