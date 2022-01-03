Израиль изменил правила въезда в страну: что следует знать

Правительство Израиля разрешило въезд в страну с 9 января для вакцинированных иностранцев и переболевшихкоронавирусом. Однако это будет касаться только тех туристов, которые будут прибывать из стран с умеренным уровнем заболеваемости.

Об этом сообщает newsru.co.il.

"С 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших иностранных туристов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это касается тех путешественников, которые прибывают из стран, где умеренный уровень заболеваемости.

Следует заметить, что с 4 января израильтяне, возвращающиеся из "оранжевых" стран, должны находиться в карантине только первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста. Его нужно сделать по прилету.

Вакцинированные или переболевшие граждане Израиля, вернувшиеся в страну к полуночи 4 января, смогут в полночь выйти из карантина без получения второго отрицательного теста ПЦР на коронавирус.

Это решение будет вынесено на утверждение комиссией Кнессета по здравоохранению Израиля.

Напомним, власти Израиля заявили, что начинают кампанию по введению четвертой дозы вакцины против Covid-19 людям старше 60 лет на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".