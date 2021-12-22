В Израиле начинают делать четвертую прививку от коронавируса, но не всем

Власти Израиля заявили, что начинают кампанию по введению четвертой дозы вакцины против Covid-19 людям старше 60 лет на фоне опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса Omicron. Об этом сообщает CNBC.

Вводить четвертую дозу вакцины рекомендовала группа экспертов Министерства здравоохранения страны. В свою очередь премьер-министр Нафтали Беннет в срочном порядке одобрил это решение, назвав его "отличной новостью, которая поможет преодолеть волну Omicron, распространяющуюся по всему миру".

"Я хочу сказать: не теряйте время, делайте прививки", — сказал Беннет, призвав израильтян получить четвертую дозу как можно скорее.

Решение принято после обнародования информации о первой смерти в Израиле пациента, у которого обнаружили Omicron. При этом медики уточнили, что он страдал от ряда серьезных ранее существовавших заболеваний.

"Его заболеваемость связана в основном с уже существующими заболеваниями, а не с респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом", — говорится в сообщении больницы, где лечили пациента.

Израиль уже расширил запрет на поездки в страны, включая США, Германию, Италию, Турцию и Канаду, чтобы попытаться сдержать распространение вируса.

В декабре правительство Израиля также решило продлить запрет на въезд иностранцев в страну еще минимум на неделю — до 29 декабря.

Это стало вторым продлением данного запрета: изначально ограничения вводились с 29 ноября до 12 декабря, но затем были продлены на 10 дней из-за опасения по поводу распространения штамма Covid-19 "Омикрон".

В стране еще в июле решили начать вакцинировать пожилых людей третьей дозой Pfizer. При этом в Израиле один из самых высоких уровней вакцинации в мире.

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