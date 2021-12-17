Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до 29 декабря

Правительство Израиля решило продлить запрет на въезд иностранцев в страну еще минимум на неделю — до 29 декабря. Об этом сообщает The Times of Israel.

Это уже второе продление данного запрета: изначально ограничения вводились с 29 ноября до 12 декабря, но затем были продлены на 10 дней из-за опасения по поводу распространения штамма Covid-19 "Омикрон".

В то же время въезд в Израиль останется возможным в исключительных случаях — для проведения свадеб, рождения детей и бар/бат-мицвы (обряда инициации) — после подачи соответствующего заявления.

Кроме того, власти дополнительно расширили "красный список" стран, в которые запрещен выезд самим гражданам Израиля. Так, в обновленный перечень вошли Франция, Испания, ОАЭ, Ирландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Тем, кто вернется из этих стран, придется пройти в Израиле карантин: в специальной гостинице — до первого негативного теста на Covid-19, или же дома, если они не просто прошли курс вакцинации, но и получили бустерную дозу.

Напомним, что израильские ученые недавно пришли к выводу, что бустерная доза вакцины Pfizer защищает от штамма коронавируса "Омикрон".

Израиль открылся для турпоездок лишь с начала ноября, однако продлилось это менее месяца. До этого въезд в страну был крайне ограничен еще с марта 2020 года, когда распространение коронавирусной инфекции перешло в пандемию.