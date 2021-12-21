ЕС ограничил срок действия Covid-сертификатов

С 1 февраля 2022 года срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса в странах Европейского Союза будет составлять девять месяцев. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Евросоюзе срок действия Covid-сертификатов о вакцинации будет составлять девять месяцев (270 дней) после последней прививки, с 1 февраля 2022 года. Такое решение Европейская комиссия приняла во вторник, 21 декабря.

Регламент ЕС о Covid-сертификатах ограничивает срок действия подтверждения о выздоровлении 180 дней. Однако срок действия сертификата о вакцинации ранее определен не был.

Ограничение не будет касаться получивших бустерную дозу. Для распространенных в ЕС мРНК-вакцин производства BioNTech/Pfizer или Moderna речь идет о третьей прививке, а при вакцинации препаратом Jonsson&Jonsson — о второй.

Решение Еврокомиссии призвано привлечь все стимулировать к вакцинации бустерной дозой. Это связано с тем, что дополнительная прививка должна помочь в распространении штамма "Омикрон".

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний советует получать бустерную дозу вакцины через шесть месяцев после завершения первого курса прививки, так как уровень защиты от коронавирусной болезни COVID-19 у вакцинированных со временем снижается,

"Сертификат будет действовать еще три месяца после упомянутых шести, чтобы национальные кампании вакцинации могли быть скорректированы и граждане имели доступ к бустерным дозам", — сказано в сообщении Европейской Комиссии.

Срок действия бустерной дозы пока определять не будут.

Напомним штамм коронавируса "Омикрон" уже обнаружили и в Украине — у женщины, которая вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов. Известно, что в ОАЭ она контактировала с больным человеком.

Установлено, что повторная вакцинация против коронавируса вакциной Moderna значительно повышает уровень антител, которые могут предотвратить последствия от заболевания штаммом Omicron. Результаты показывают, что санкционированная в настоящее время бустерная доза в 50 микрограммов, то есть половина дозы, назначенной для первичной иммунизации, увеличила уровень антител примерно в 37 раз.

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