Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса: уже 12 подтвержденных случаев

На юге Франции обнаружили новый вариант коронавирусной инфекции, предварительно его назвали IHU. По состоянию на вечер 3 января в стране подтвердили 12 случаев заражения новым штаммом. Об этом сообщает Medrxiv.

Этот новый вариант имеет 46 новых мутаций, а также 37 делеций. Его зарегистрировали как B.1.640.2.

Выяснилось, что первый случай заражения IHU выявили еще в ноябре 2021 года. Его обнаружили у человека, который въехал на территорию Франции после путешествия в Камерун, где уровень вакцинации населения меньше 3%.

"Эти данные являются еще одним примером непредсказуемости появления вариантов SARS-CoV-2 и их проникновения в данную географическую зону из-за границы", — сказано в препринте.

На сегодняшний день неизвестно, насколько новый штамм опасен и заразен.

С момента начала пандемии коронавируса обнаружили несколько новых штаммов вируса. Больше всего на жизнь людей повлияли "Омикрон" и "Дельта". Последний обнаружили еще сенью 2022 года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.

А вот "Омикрон" впервые выявили в ноябре 2021 года в ЮАР. "Омикрон" быстро распространился по миру, и его уже обнаружили в Украине.

Из результатов израильского исследования следует, что трехкратный курс вакцины Pfizer-BioNTech Covid-19 обеспечивает эффективную защиту от нового штамма коронавируса.

Ожидается, что первые партии вакцины против конкретно "Омикрона" могут быть произведены и готовы к поставке в марте 2022 года, если будут предоставлены соответствующие разрешения регулирующих органов.