"Омикрон" развивается в горле, а не в лёгких, и менее летален, - учёные

Ряд исследований указывают на то, что штамм коронавируса “Омикрон” развивается не в легких, а в горле, и является менее летальным, чем остальные штаммы коронавируса. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Все больше доказательств указывают на то, что штамм коронавируса "Омикрон" с большей вероятностью заразит горло, чем легкие. По мнению ученых, это может объяснить, почему он более заразен, но менее смертоносен, чем предыдущие штаммы коронавируса.

Шесть исследований, четыре из которых были опубликованы после католического Рождества, показали, что "Омикрон" не повреждает легкие людей так сильно, как "Дельта" и штаммы коронавируса. Исследования еще не прошли рецензирование другими учеными.

"Результатом всех мутаций, которые отличают "Омикрон" от предыдущих вариантов, является то, что они, возможно, изменили его способность инфицировать разные типы клеток. По сути, этот штамм более склонен заражать верхние дыхательные пути - клетки горла. Таким образом, он будет размножаться там с большей вероятностью, чем в клетках легких. Это предварительные данные, но исследования указывают на это", — цитирует Guardian профессора вирусологии Университетского колледжа Лондона Динана Пиллэя.

Если вирус производит больше клеток в горле, это делает его более передаваемым, что поможет объяснить быстрое распространение Омикрона. С другой стороны, вирус, который хорошо заражает легочную ткань, будет потенциально более опасным, но менее передаваемым.

Издание также сообщает, что исследователи из группы молекулярной вирусологии Ливерпульского университета опубликовали препринт(вид исследовательской публикации — Delo.ua) в котором показано, что мыши, инфицированные "Омикроном", теряют меньше веса, имеют более низкую вирусную нагрузку и менее тяжелую пневмонию.

"Первые признаки указывают на то, что это хорошие новости. Однако это не сигнал, чтобы ослабить бдительность. Если вы клинически уязвимы, последствия все равно могут быть - есть смертельные случаи от Омикрона. Не каждый может сорвать маски и устроить вечеринку", — цитирует Guardian профессора Джеймса Стюарта.

Лаборатория Нейтса при Левенском университете в Бельгии обнаружила аналогичные результаты у сирийских хомяков с более низкой вирусной нагрузкой в ​​легких по сравнению с другими вариантами. Профессор Йохан Нейтс сказал, что это может быть связано с тем, что вирус более заразен для людей, чем для хомяков. Или что он с большей вероятностью заражает верхние дыхательные пути, либо же он провоцирует менее тяжелое заболевание.

Напомним, 28 декабря в Киеве выявили первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Впервые "Омикрон", который оказал значительное влияние на многие сферы, особенно на туризм, выявили в ЮАР. А уже из африканской страны новый вариант быстрораспространилсяпо всему миру.