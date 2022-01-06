Украинские Covid-сертификаты признали еще шесть стран

Украинские цифровые Covid-сертификаты в приложении “Дія” признают еще шесть стран: Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Украины отметили, что они присоединились к составу Доверительной сети ЕС. Решение позволит при пересечении границы с этими странами использовать цифровой Covid-сертификат в "Дії". Это касается тех граждан, которые вакцинировались от коронавирусной болезни или недавно выздоровели.

"Вакцинированные граждане Украины смогут посещать больше стран без ПЦР-тестов и самоизоляции в странах прибытия, если это позволяет эпидемическая ситуация", — отметила заместитель министра Мария Карчевич.

В Минздраве добавили, что на сегодняшний день в состав Доверительной сети е-здоровья ЕС входят 60 стран мира. Среди них не только ближайшие к Украине европейские страны, такие как Польша, Австрия, Латвия и остальные члены ЕС, но и страны других континентов, в частности Сингапур, Новая Зеландия и ОАЭ. Полный список стран-участниц сети можно найти здесь. В 2022 году планируется, что состав цифровой сети расширится до 80 стран-участниц.

Напомним, ранее стало известно, что новый Covid-сертификат для граждан, получивших бустерную дозу вакцины против коронавирусной болезни, появится в конце января. Об этом 5 января сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.