Вакцинированные бустерной дозой получат новый Covid-сертификат: когда появится документ

Новый Covid-сертификат для граждан, получивших бустерную дозу вакцины против коронавирусной болезни, появится в конце января. Об этом 5 января сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что до момента введения нового Covid-сертификата все, кто вакцинировался бустерной дозой, смогут пользоваться зеленым сертификатом о полной вакцинации.

"Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія" не ранее последних чисел января, конечно, уже после прививки", — разъяснили в Минздраве.

Порядок генерации сертификата о бустерной вакцинации ничем не отличается от того, как создаются другие "ковидные" документы.

Единственным отличием является срок действия нового документа – он будет действовать 270 дней.

Вакцинированные бустерной дозой кроме нового Covid-сертификата получат еще и международное свидетельство о вакцинации.

Такой документ будут выдавать там же, где делали прививку. Его можно получить и у семейного врача. Этот документ, как и Covid -сертификат, будет действовать 270 дней.

По состоянию на начало января бустерную дозу вакцины против коронавируса может получить ограниченная категория людей.

В частности, с 23 декабря Украина ввела ревакцинальную (бустерную) дозу против Covid-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа.

Накануне национальная техническая группа Министерства здравоохранения одобрила введение бустерной дозы вакцины людям старше 60 лет.

Тем не менее, люди, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться иммунная защита от коронавируса, по-прежнему не могут получить бустерную прививку.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 5 января всего дополнительную дозу вакцины получили 4 756 украинцев, бустерную — 7 556.