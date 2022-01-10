Сертификаты о вакцинации больше не будут действовать год: Украина вслед за ЕС сократит их срок действия

Украина в ближайшее время сократит срок действия Covid-сертификатов о вакцинации с одного года до 270 дней.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире "Сніданок з 1+1".

По ее словам, такое решение приняли после того, как Еврокомиссия сократила срок действия ковид-сертификатов для путешествий внутри ЕС с 12 до 9 месяцев.

Она напомнила, что с 1 февраля 2022 года в ЕС вступят новые правила, согласно которым Covid-сертификат будет действовать не 365 дней, а 270.

"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", — сообщила Мария Карчевич.

Отметим, бустерная доза будет доступна для всех граждан Украины, независимо от того, какой вакциной они до этого прививались. Прививать дополнительной дозой украинцев начали уже с 8 января.

За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 123 украинца, бустерную — 2 053.

Напомним, ранее стало известно, что новый Covid-сертификат для граждан, получивших бустерную дозу вакцины против коронавирусной болезни, появится в конце января.

Кроме того, украинские цифровые Covid-сертификаты в приложении "Дія" признали еще шесть стран: Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд. Это касается тех граждан, которые вакцинировались от коронавирусной болезни или недавно выздоровели. Теперь вакцинированные граждане Украины смогут посещать эти страны без ПЦР-тестов и самоизоляции.