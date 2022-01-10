Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали менее 2 тысяч инфицированных

За последние сутки, по состоянию на утро 10 января, в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 94, медработников — 41).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 064 человека, выздоровели от этой болезни 3 517 человек, зарегистрировано 86 летальных случаев.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели 3 704 442 человека, выздоровели от этого заболевания 3 514 786 пациентов и 97 325 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 20 376 человек. Одну дозу получили 5 850 человек, полностью иммунизированы 12 350 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 123 украинца, бустерную — 2 053.

С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили одну дозу 14 813 184 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 13 980 473 человека.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 6 224 украинца, бустерную — 20 462. В общей сложности проведено 28 820 343 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 9 января 2022 года в Украине зафиксировано 3 тысячи 195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19. За день до этого в Украине было зафиксировали 7 тысяч 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

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