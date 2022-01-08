За сутки в Украине выявили более трех тысяч новых зараженных коронавирусом

По состоянию на 8 января 2022 года, в Украине зафиксировано 3 тысячи 195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших – 151 ребенок и 37 медицинских работников.

Всего за прошедшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 тысяча 752 человека, выздоровело от этой болезни 1 тысяча 942 пациента и зарегистрировано 76 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине Covid-19 зафиксирован у 3 млн 699 тысяч 663 человек, излечились от этого заболевания 3 млн 508 тысяч 451 человек, умерли – 97 тысяч 164 граждан.

Кроме этого, с начала вакцинальной кампании привито 14 млн 800 тысяч 318 человек, из них получили первую дозу – 14 млн 800 тысяч 316 пациентов, получили две дозы – 13 млн 950 тысяч 698 украинцев.

При этом, получили дополнительную дозу – 5 тысяч 787 граждан, бустерную дозу – 16 тысяч 216 человек. Всего проведено 28 млн 773 тысяч 17 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 7 января, в Украине было зафиксировано 7 тысяч 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.