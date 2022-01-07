В Украине за сутки коронавирус обнаружили у более 7 тысяч человек

За последние сутки, по состоянию на утро 6 января, в Украине зафиксировано 7 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 364, медработников — 203).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 1 866 человек, выздоровели от этой болезни 5 595 человек, зарегистрировано 192 летальных случая.

За все время пандемии Covid-19 в Украине заболели 3 696 468 человек, выздоровели от этого заболевания 3 506 509 пациентов и 97 088 украинцев умерли.

В течение последних суток против коронавирусной инфекции было вакцинировано 71 841 человека. Одну дозу получили 21997 человек, полностью иммунизированы 44 836 пациентов. За последние сутки дополнительную дозу вакцины получили 388 украинцев, бустерную — 4 620.

С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человека, из них получили одну дозу 14 800 316 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 13 950 698 человек.

В целом дополнительную дозу вакцины получили 5 787 украинцев, бустерную — 16 216. В общей сложности проведено 28 773 017 прививок.

Напомним, по состоянию на утро 6 января, в Украине зафиксировано 6 632 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (среди них детей — 240, медработников — 182).

По состоянию 5 января, по состоянию на утро 4 января, в Украине зафиксирован 4 571 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни Covid-19.

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