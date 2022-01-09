Covid-19: за сутки в Украине выявили 2 тысячи 810 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 9 января, в Украине зафиксировано 2 тысячи 810 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших – 163 ребенка и 33 медработника.

Также за минувшие сутки: госпитализировано с коронавирусом 840 человек, выздоровели от этой болезни 2 тысячи 818 пациентов и 75 украинцев скончались.

За все время пандемии в Украине: заболело коронавирусом 3 млн 702 тысячи 473 человека, выздоровели от Covid-19 3 млн 511 тысяч 269 пациентов и зарегистрировано 97 тысяч 239 летальных исходов.

Кроме этого, в течение суток были вакцинированы против COVID-19 26 тысяч 950 человек. Первую дозу получили 7 тысяч 18 человек, вторую дозу – 17 тысяч 425 граждан, дополнительную дозу получили 314 человек, бустерную дозу – 2 тысячи 193 пациента.

С начала вакцинальной кампании привито 14 млн 807 тысяч 336 человек, из них получили первую дозу – 14 млн 807 тысяч 334 человека, получили две дозы – 13 млн 968 тысяч 123 пациента, получили дополнительную дозу – 6 тысяч 101 человек, бустерную дозу – 18 тысяч 409 граждан. В общей сложности проведено 28 млн 799 тысяч 967 прививок.

Напомним, по состоянию на 8 января 2022 года, в Украине зафиксировано 3 тысячи 195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19.

За день до этого в Украине было зафиксировано 7 тысяч 177 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19.

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