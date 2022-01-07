Осенью 2022 года скорее всего понадобится четвертая прививка от Covid-19, — гендиректор Moderna

Генеральный директор Moderna предупреждает, что людям может потребоваться четвертая прививка от Covid-19, поскольку эффективность бустеров со временем может снизиться, сообщает CNBC.

Осенью 2022 года вакцинированным может потребоваться четвертая прививка против коронавируса, так как есть вероятность снижения эффективности бустеров со временем. Об этом заявил генеральный директор американской биотехнологической компании Moderna Стефан Бансель.

По его словам, люди, получившие бустеры прошлой осенью, скорее всего, будут достаточно защищены, чтобы выдержать зиму, когда появляются новые инфекции, и люди собираются в закрытых помещениях, чтобы спастись от холода.

Однако Бансел сказал, что эффективность бустеров, вероятно, снизится в течение нескольких месяцев, как это произошло с первыми двумя дозами.

"Я буду удивлен, если мы получим в ближайшие недели данные, что они хорошо сохраняются с течением времени — я ожидаю, что они не будут положительными", -- сказал Бансел, имея ввиду эффективность бустеров.

Ранее исследования британского Агентства здравоохранения показали, что эффективность бустерной дозы Pfizer и Moderna против симптоматических заболеваний ниже для штамма коронавируса "Омикрон", чем для "Дельты" во все периоды после прививки. Британские ученые утверждают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки ежегодно.

6 января 2022 года в Украине ввели бустерную дозы вакцины против Covid-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет. Люди с ослабленным иммунитетом тоже смогут получить бустерную прививку — в срок от 3 до 6 месяцев после дополнительной дозы. Прививка станет сопровождаться новым Covid-сертификатом, который будет действовать 270 суток с даты его ввода. Сгенерировать его можно будет в приложении "Дія" ориентировочно в конце января 2022 года.

Фото: Depositphotos