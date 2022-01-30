Moderna начала клинические испытания вакцины от ВИЧ на людях

Американская компания Moderna объявила о начале клинических испытаний второй вакцины против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) на базе мРНК. В исследованиях примут участие 56 человек, у которых оценят как переносимость вакцины, так и иммунный ответ.

Об этом сообщается на сайте компании.

По словам ученых, вакцины от ВИЧ пока не очень хорошо справляются со своей задачей. В доклинических и клинических испытаниях экспериментальные медицинские средства потерпели неудачу.

Самую высокую эффективность – 30 процентов – показала комбинация векторной вакцины с пептидной вакциной, клинические испытания которой происходили в Таиланде.

Компания Moderna мРНК кодирует иммуноген eOD-GT8 60mer, на который вырабатываются антитела против одного из участков белка Env ВИЧ. С помощью этого участка вирус связывается с гликопротеином CD4 лимфоцитов. В компании говорят, что такие антитела обладают широким спектром действия, поэтому должны работать против большинства штаммов ВИЧ.

Принцип действия потенциальной вакцины основан на матричной РНК – так же, как и в случае вакцины против Covid-19 производства компании Moderna.

Как отмечается, в экспериментах примут участие 56 человек. Создатели вакцины будут изучать иммунный ответ вводимого препарата и его переносимость.

Испытания проводятся совместно с Международной инициативой по вакцине против ВИЧ.

Испытания планируют завершить в мае 2023 года, но предварительные результаты могут появиться раньше.

На данный момент в мире проживает 38 миллионов человек с позитивным ВИЧ-статусом. Из них 1,3 миллиона – жители США.

Ранее ученые испытали на мышах и макаках экспериментальную мРНК-вакцину против (ВИЧ). До 58 недели у всех вакцинированных животных выработались антитела против 12 штаммов ВИЧ. Согласно результатам испытаний, препарат снизил риск инфицирования вирусом на 79%.