Ученые успешно испытали вакцину от ВИЧ на животных

Американские ученые испытали на мышах и макаках экспериментальную мРНК-вакцину против вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Ученые говорят, что препарат безопасен и вызывает вырабатывание антител.

Об этом пишет издание Nature Medicine.

Разрабатывали мРНК-вакцину ученые Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США вместе с компанией Moderna.

Экспериментальная вакцина против ВИЧ работает так же, как вакцина против коронавируса. В основе препарата — технология с молекулой матричной РНК, где записана информация об антигене, который является частью вируса ВИЧ. Технология мРНК-вакцин разрабатывалась на протяжении нескольких десятилетий, но до пандемии коронавируса ее никогда не применяли ни в одном одобренном препарате.

Сначала вакцину против ВИЧ испытали на мышах, затем на макаках.

В течение 60 недель ученые наблюдали за выработкой у животных антител после введения вакцины.

Животным кололи высокие дозы вакцины, однако они хорошо переносили прививку.

До 58 недели у всех вакцинированных животных выработались антитела против 12 штаммов ВИЧ. Согласно результатам испытаний, препарат снизил риск инфицирования вирусом на 79%.

Как отмечают, следующие исследования позволят лучше оценить потенциал применения мРНК-вакцины от ВИЧ для людей.

Напомним, американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявили, что их вакцина BNT162b2, известная под брендом Comirnaty, нейтрализует вариант коронавируса "Омикрон".