За неделю в Украине зафиксировано более 16 тысяч больных COVID-19

В Украине растет количество заболеваний COVID-19, поэтому в Минздраве решили возобновить публикации статистики с данными о заболеваемости и кампании по вакцинации.

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Об этом сообщили в Минздраве.

"Отныне мы будем публиковать основные цифры за прошедшую неделю. Это связано с началом роста количества выявленных случаев заболевания и важностью подготовки к новому эпидемическому сезону", - говорится в сообщении.

За период с 29.08 по 4.09 в Украине:

Зафиксировано 16 155 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2024, медработников – 377). 50 055 человек вакцинировано против COVID-19. За отчетную неделю из всех проведенных прививок 30,8% составляют первые дозы, 8,2% - вторые дозы, 57,6% - первые бустерные дозы, 3,4% - вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю было госпитализировано – 3 868 человек, летальных исходов – 44, и поправилось – 7 964 человека.

Напомним, что в Украине начинается новая волна Covid-19.