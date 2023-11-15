Провідна корейська компанія POSCO братиме участь у відновленні України

14 листопада відбулася зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з генеральним директором POSCO Чон Таком і його командою. Досвід Південної Кореї у післявоєнній відбудові стане корисним для реалізації проєктів в Україні.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

Зазначається, що під час зустрічі сторони розглянули співпрацю в трьох напрямках: аграрна промисловість з акцентом на переробці, металургія з використанням зелених технологій та будівництво з повним циклом виробництва матеріалів на території України.

Шмигаль подякував представникам компанії POSCO за те, що вони розглядають Україну як потенційну країну для інвестицій та розвитку.

"Україна цінує те, що ваша компанія залишається працювати на українському ринку та зацікавлена в подальших інвестиціях в економіку України. Досвід Південної Кореї у післявоєнній відбудові стане корисним для реалізації проектів в Україні", - підкреслив прем’єр-міністр.

ДОВІДКА:

POSCO — міжнародна транснаціональна корпорація-конгломерат зі штаб-квартирою в Сеулі, Республіка Корея. Корпорація об'єднує численні дочірні підприємства у різних галузях економіки. Серед основних напрямів діяльності: металургія, торгівля, будівництво, енергетика, інформаційні технології, хімічна промисловість, тощо. POSCO неодноразово визнавалась найконкурентнішою металургійною компанію світу, другою найбільшою металургійною компанією світу за ринковою вартістю, найприбутковішою металургійною компанією Азії, однією з найшанованіших металургійних компаній світу, найшанованішою компанією в Республіці Корея протягом.

Основний бізнес компанії — металургія. Компанія керує двома металургійними заводами в Республіці Корея (Пхоханський металургійний комбінат і Кван'янський металургійний комбінат) та багатьма поза її межами (в США, Індонезія, Китай, Бразилія, тощо). У 2014 році сукупне виробництво сталі склало 41,428 мільйони тонн.

Нагадаємо, ще у серпні Південна Корея висловила намір взяти активну участь у відновленні України і вирішила дозволити тридцятьом бізнесменам відвідати країну для ухвалення можливих проектів по реконструкції

Так, південнокорейська компанія SsangYong профінансує будівництво укриттів у навчальних закладах та лікарнях

Також Україна запускає експериментальний проєкт з встановлення сонячних електростанцій на будівлях Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), і фінансування для цього надає Південна Корея. Загальна вартість ініціативи становить 18 мільйонів доларів.