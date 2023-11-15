Ведущая корейская компания POSCO примет участие в восстановлении Украины

14 ноября состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с генеральным директором POSCO Чон Таком и его командой. Опыт Южной Кореи в послевоенном восстановлении будет полезен для реализации проектов в Украине.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что во время встречи стороны рассмотрели сотрудничество по трем направлениям: аграрная промышленность с акцентом на переработке, металлургия с использованием зеленых технологий и строительство с полным циклом производства материалов на территории Украины.

Шмигаль поблагодарил представителей компании POSCO за то, что они рассматривают Украину как потенциальную страну для инвестиций и развития.

"Украина ценит, что ваша компания остается работать на украинском рынке и заинтересована в дальнейших инвестициях в экономику Украины. Опыт Южной Кореи в послевоенном восстановлении станет полезным для реализации проектов в Украине", - подчеркнул премьер-министр.

СПРАВКА:

POSCO – международная транснациональная корпорация-конгломерат со штаб-квартирой в Сеуле, Республика Корея. Корпорация объединяет многочисленные дочерние предприятия в разных отраслях экономики. Среди основных направлений деятельности: металлургия, торговля, строительство, энергетика, информационные технологии, химическая промышленность и т.д. POSCO неоднократно признавалась самой конкурентной металлургической компанией мира, второй крупнейшей металлургической компанией мира по рыночной стоимости, самой прибыльной металлургической компанией Азии, одной из самых уважаемых металлургических компаний мира, самой уважаемой компанией в Республике Корея.

Основной бизнес компании – металлургия. Компания управляет двумя металлургическими заводами в Республике Корея (Пхоханский металлургический комбинат и Кванянский металлургический комбинат) и многими вне ее (в США, Индонезия, Китай, Бразилия и т.д.). В 2014 году совокупное производство стали составило 41,428 млн тонн.

Напомним, еще в августе Южная Корея выразила намерение принять активное участие в восстановлении Украины и решила разрешить тридцати бизнесменам посетить страну для принятия возможных проектов по реконструкции.

Так, южнокорейская компания SsangYong профинансирует строительство укрытий в учебных заведениях и больницах.

Также Украина запускает экспериментальный проект по установке солнечных электростанций на зданиях Центров предоставления административных услуг (ЦНАП) и финансирование для этого предоставляет Южная Корея. Общая стоимость инициативы составляет 18 миллионов долларов.