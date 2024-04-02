Україна отримає $2,1 млрд від Південної Кореї: на що витратять кошти

Фонд економічного розвитку та співробітництва (EDCF) Південної Кореї надасть Україні пільгові кредитні кошти в еквіваленті 2,1 млрд доларів протягом наступних п’яти років.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Ці кошти будуть спрямовані на державні проєкти відновлення або проєкти під державні гарантії, але згідно з умовами угоди, уряди Кореї та України мають визначити проєкти-кандидати.

Відповідно до угоди на першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову. Це відкриває можливість для фінансування довгострокових інноваційних економічних проєктів та участі корейських компаній у відновленні України

Зазначається, що сума кожного наступного кредиту не перевищуватиме суму, яка необхідна для фінансування 100% кожного контракту чи проекту, який укладено між виконавцем та підрядниками для придбання товарів, робіт та послуг.

"Угода про фінансування EDCF відкриває шлях до отримання довгострокових та дешевих кредитів, які в свою чергу мають сприяти відновленню виробничого потенціалу та створенню нових робочих місць. Це має пришвидшити відновлення України", - сказала Свириденко.

Вона зазначила, що Україна планує залучити корейський досвід для повоєнної відбудови і розраховує на те, що корейський бізнес візьме активну участь у відновленні нашої країни, а також на створення нових технологічних виробництв у стратегічно важливих галузях економіки.

Нагадаємо, угода про кредитування від EDCF була підписана міністром економіки України Юлією Свириденко та послом Кореї в Україні Кім Хьонгом ще 13 вересня 2023 року за участю президента України Володимира Зеленського та міністра земельних ресурсів, інфраструктури та транспорту Кореї Хі Рьон Вона, а згодом ратифікована Верховною Радою України 21 грудня 2023 року.

Також додамо, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль під час саміту G20 у Нью-Делі пообіцяв надати Україні додаткові 2,3 мільярда доларів, щоб допомогти країні відбудуватися після руйнівної війни з Росією.

За його словами, Південна Корея надасть спочатку 300 мільйонів доларів у 2024 році у вигляді гуманітарної допомоги, а решту – у формі довгострокових кредитів під низькі відсотки через Фонд співробітництва економічного розвитку (EDCF), починаючи з 2025 року.