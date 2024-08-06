Інтеграція Payoneer з ПУМБ: українські МСБ отримують доступ до спрощених міжнародних транзакцій

Міжнародна платіжна платформа Payoneer та банк ПУМБ оголосили про інтеграцію, що дозволить українським підприємцям ефективніше керувати міжнародними платежами. Тепер користувачі Payoneer можуть переглядати баланс, ділитися реквізитами та виводити кошти на рахунок ПУМБ через застосунок ПУМБ Online. Про це йдеться у пресрелізі банку.

Послуга доступна як для поточних, так і для нових клієнтів ПУМБ. Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок ПУМБ, зареєструватися за допомогою "Дії", паспорта або ID-картки та відкрити банківський рахунок.

Для отримання переказів через Payoneer користувачі повинні увійти в свій обліковий запис у застосунку ПУМБ Online, перейти до розділу "Платежі" — "Міжнародні перекази", обрати валютний рахунок, ввести суму переказу та вибрати рахунок ПУМБ для зарахування. Після перевірки даних потрібно натиснути «Переказати» та ввести пароль OTP для завершення транзакції.

Ця інтеграція має кілька важливих особливостей та переваг. Мінімальна сума, яку можна зняти, встановлена на рівні 10 доларів або євро, і кошти можна виводити в будь-якій з цих валют. Користувачі можуть здійснювати до п’яти виведень коштів на день, при цьому загальний ліміт для виведення становить 5000 доларів або євро.



Також комісія за перекази з рахунку Payoneer складає 3% від суми, тоді як ПУМБ не стягує жодних комісій.

Нагадаємо, водночас Payoneer та ПриватБанк запускають нову програму кешбеку для користувачів Приват24. За перекази з Payoneer на картки або валютні рахунки ФОП через Приват24 клієнти зможуть отримати кешбеки від 500 до 2000 грн, а три найактивніших учасника виграють від 10 до 25 тис грн.

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