Три года вместо трех месяцев: ПриватБанк расширил доступ к архиву фискальных чеков

ПриватБанк расширил инструментарий финансового контроля для бизнеса, использующих систему программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) "Касса". Главным обновлением стало увеличение срока доступа в архив фискальных чеков с 90 дней до 3 лет, но не ранее 2023 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба банка.

"Расширенный доступ к истории чеков открывает больше возможностей для оперативного и стратегического управления бизнесом", - отметили в учреждении.

Возможности для бизнеса

Доступ в архив позволяет предпринимателям быстро найти нужный чек по дате или номеру , а также упрощает обслуживание клиентов, которые обращаются через 6-12 месяцев после покупки по гарантийным обязательствам или возвратам.

Кроме того, новый функционал облегчает восстановление бухгалтерского учета, позволяя устранять разногласия за прошлые периоды, а также помогает анализировать сезонность и прогнозировать закупки через сравнение результатов аналогичных периодов прошлых лет.

Как пользоваться функцией?

Для формирования отчета необходимо в меню ПРРО "Касса" перейти к разделам "Изменения и Чеки" или "Сформировать отчет". После выбора торговой точки и конкретного ПРРО следует указать нужный период календаря. Одна выборка может включать период до 31 календарного дня.

Как отметили в Приватбанке, на 2025 год количество активных виртуальных кассовых аппаратов в системе возросло на 30% и составляет 64 тысячи единиц. Почти половина розничной сети эквайринга банка использует POS-терминалы или приложение "Терминал" вместе с сервисом "Касса", обеспечивающим годовой оборот в размере 87,6 млрд. грн.

Напомним, в феврале в Украине запустили пилотный проект "еЧек" — государственную программу электронных чеков в банкинге. Пилот будет работать в первых четырех банках Приватбанк, ПУМБ, VST bank и monobank, в торговых сетях Аврора, Фора, Auchan и на АЗС "Укрнафта".