В Украине запустили пилотный проект “єЧек”: уже работает в четырех банках

В Украине запустили пилотный проект “єЧек” — государственную программу электронных чеков в банкинге.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство продолжает упрощать ведение бизнеса в Украине и поддерживать предпринимателей даже в условиях войны.

Свириденко отметила, что пилот будет работать в первых четырех банках Приватбанка, ПУМБ, VST bank и monobank, в торговых сетях Аврора, Фора, Auchan и на АЗС "Укрнафта".

Как объяснила глава правительства, это поможет бизнесу сэкономить миллионы гривен ежегодно.

"Ведь на печать одного чека идет 7 копеек. Только за прошлый год, по данным ГНС, украинские предприниматели сформировали более 9 млрд чеков. Кроме того, это поможет окружающей среде. Термобумага, на которой печатают чеки, обычно содержит бисфенолы, которые не подлежат переработке", - подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что для покупателей цифровой чек будет доступен в банковском приложении после оплаты картой – в магазине или онлайн. Он хранится в цифровом формате и работает для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.

На время тестирования покупателям будут предоставляться оба чека - цифровой и бумажный.

В конце 2025 года правительство одобрило постановление, которым урегулировало запуск национального электронного чека. Он стремится сделать покупки более удобными для граждан, уменьшить бюрократию для бизнеса и обеспечить государству прозрачную статистику.

Разработкой сервиса занимается Минэкономики в сотрудничестве с Минцифрой, Минфином, ГНС, НБУ и платежными системами.