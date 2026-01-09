В 2025 году сформировано 10,4 трлн чеков – на 10% больше чем в 2024 году

В 2025 году в Украине количество фискальных чеков выросло до 10,4 трлн единиц, что на 10% больше, чем в 2024 году (9,5 трлн чеков).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Налоговой службы.

Общая задекларированная выручка через регистраторы расчетных операций (РРО) составила 5,6 трлн грн, что на 1,2 трлн грн или 27,6% больше, чем в предыдущем году.

Эксперты связывают такую динамику с постепенным повышением прозрачности расчетов, детенизации экономики и более внимательным отношением потребителей к получению расчетных документов при покупках.

"Фискальный чек – не формальность, а залог наполнения бюджета и защиты прав", – отмечают в профильных органах.

Рост количества чеков и выручки свидетельствует об активном внедрении фискализации и соблюдения бизнесом законодательных норм, что повышает прозрачность экономики и стимулирует развитие легального рынка.

С 1 августа снова действуют максимальные штрафы за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале Великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

С 1 августа 2025 года за нарушения, связанные с РРО/ПРРО, будут вновь применяться максимальные штрафы. Законодательство устанавливает следующие размеры взысканий: 100% стоимости реализованных товаров или услуг при первом нарушении; 150% стоимости – за каждое следующее.