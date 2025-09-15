Прозрачные расчеты: выручка через РРО выросла на треть

В августе 2025 года общая сумма выручки, проведенной через регистраторы расчетных операций (РРО/ПРРО) составила 506,3 млрд грн. Это на 112,1 млрд грн, или на 28,4% больше, чем в январе этого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы.

Там отмечают, что август продолжил положительную динамику в сфере фискализации и контроля расчетных операций.

В августе создано 919,5 млн чеков

Также заметно выросли и среднесуточные показатели: с 12,7 млрд грн. в январе до 16,3 млрд грн в августе, что подтверждает стабильное наращивание объемов прозрачных выручок.

Кроме того, значительная динамика зафиксирована по количеству расчетных документов:

в августе создано 919,5 млн чеков, что на 137,1 млн шт., или 17,5% больше, чем в январе (782,4 млн шт.);

в среднем бизнес ежедневно формировал около 29,7 млн чеков против 25,2 млн в начале года.

В ГНС считают, что подобные результаты свидетельствуют о действенности системного сотрудничества бизнеса и налогового.

Напомним, в июле 2025 года общая сумма выручок, проведенных через РРО, составила 488,4 млрд грн. Это на 23,1 млрд грн или на 5% больше, чем в июне, когда показатель составлял 465,3 млрд грн.

С 1 августа снова действуют максимальные штрафы за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале Великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

С 1 августа 2025 года за нарушения, связанные с РРО/ПРРО, будут снова применяться максимальные штрафы. Законодательство устанавливает следующие размеры взысканий: