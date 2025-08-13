В июле бизнес провел через РРО 488,4 млрд грн: самый большой рост на Николаевщине и Прикарпатье

В июле 2025 года общая сумма выручки, проведенной через регистраторы расчетных операций (РРО) и программные РРО, составила 488,4 млрд грн. Это на 23,1 млрд грн или на 5% больше, чем в июне, когда показатель составлял 465,3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Количество чеков в июле составило 915,1 млн штук, что на 36,5 млн больше, чем в июне. Среднесуточная выручка выросла с 15,5 млрд грн до 15,8 млрд грн, а среднесуточное количество чеков - с 29,28 млн до 29,52 млн. грн.

Наибольший рост объемов выручки в июле по сравнению с июнем зафиксирован в Николаевской области (+7,3%), Ивано-Франковской (+6,9%), Одесской (+6,5%), а также в Закарпатской, Тернопольской, Львовской и Волынской областях (по +6,3%).

Налоговая служба объясняет динамику активной борьбой с теневыми расчетами, фокусом на субъектах с высокими рисками уклонения от уплаты налогов, улучшением аналитических инструментов, изменением поведения бизнеса в пользу легальных расчетов и высокой адаптивностью предпринимателей, которые, несмотря на вызовы войны, продолжают работать в правовом поле.

За последние три месяца налогоплательщики дополнительно зарегистрировали около 20 тысяч активных устройств РРО. Среднемесячный прирост втрое превысил показатели предыдущих периодов.