- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Количество зарегистрированных РРО и ПРРО в Украине приближается к миллиону
В Украине продолжается активное внедрение кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО).
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
За прошедший год добросовестные налогоплательщики дополнительно зарегистрировали более 101 тысячи таких устройств, что значительно увеличило количество фискализованных мест расчетов.
Всего в стране уже зарегистрировано более 953 тысяч РРО/ПРРО, и это количество продолжает расти.
Почему это важно
Для потребителей – это гарантия безопасной покупки. Каждый покупатель может проверить подлинность фискального чека онлайн в Электронном кабинете. Это особенно актуально для покупок в интернет-магазинах, ведь фискальный чек подтверждает оплату и дает возможность вернуть товар в случае необходимости.
Для бизнеса использование РРО/ПРРО упрощает контроль за остатками товаров и создает равные и прозрачные условия работы, исключая недобросовестную конкуренцию.
Для государства это дополнительные налоговые поступления, которые направляются на поддержку военных, социальную помощь и развитие страны.
Государственная налоговая служба благодарит всех предпринимателей, которые добросовестно выполняют свои обязательства, платят налоги и поддерживают экономику Украины.
Возврат штрафов за отсутствие РРО
Напомним, закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакриза Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.
В начале Великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.
С 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.
Добавим, в октябре 2024 года был обновлен исторический рекорд объема "белых" торговых операций, проведенных с использованием регистраторов расчетных операций (РРО)