Количество зарегистрированных РРО и ПРРО в Украине приближается к миллиону

В Украине продолжается активное внедрение кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО).

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

За прошедший год добросовестные налогоплательщики дополнительно зарегистрировали более 101 тысячи таких устройств, что значительно увеличило количество фискализованных мест расчетов.

Всего в стране уже зарегистрировано более 953 тысяч РРО/ПРРО, и это количество продолжает расти.

Почему это важно

Для потребителей – это гарантия безопасной покупки. Каждый покупатель может проверить подлинность фискального чека онлайн в Электронном кабинете. Это особенно актуально для покупок в интернет-магазинах, ведь фискальный чек подтверждает оплату и дает возможность вернуть товар в случае необходимости.

Для бизнеса использование РРО/ПРРО упрощает контроль за остатками товаров и создает равные и прозрачные условия работы, исключая недобросовестную конкуренцию.

Для государства это дополнительные налоговые поступления, которые направляются на поддержку военных, социальную помощь и развитие страны.

Государственная налоговая служба благодарит всех предпринимателей, которые добросовестно выполняют свои обязательства, платят налоги и поддерживают экономику Украины.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Напомним, закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакриза Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале Великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

С 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Добавим, в октябре 2024 года был обновлен исторический рекорд объема "белых" торговых операций, проведенных с использованием регистраторов расчетных операций (РРО)