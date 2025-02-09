Кількість зареєстрованих РРО та ПРРО в Україні наближається до мільйона

В Україні триває активне впровадження касових апаратів та програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО).

Про це повідомила Державна податкова служба.

Протягом минулого року сумлінні платники податків додатково зареєстрували понад 101 тисячу таких пристроїв, що значно збільшило кількість фіскалізованих місць розрахунків.

Загалом в країні вже зареєстровано понад 953 тисячі РРО/ПРРО, і ця кількість продовжує зростати.

Чому це важливо

Для споживачів – це гарантія безпечної покупки. Кожен покупець може перевірити справжність фіскального чека онлайн в Електронному кабінеті. Це особливо актуально для покупок в інтернет-магазинах, адже фіскальний чек підтверджує оплату та дає можливість повернути товар у разі потреби.

Для бізнесу – використання РРО/ПРРО спрощує контроль за залишками товарів та створює рівні та прозорі умови роботи, унеможливлюючи недобросовісну конкуренцію.

Для держави – це додаткові податкові надходження, які спрямовуються на підтримку військових, соціальну допомогу та розвиток країни.

Державна податкова служба дякує всім підприємцям, які сумлінно виконують свої зобов’язання, сплачують податки та підтримують економіку України.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Нагадаємо, закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

З 1 жовтня 2023 бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Додамо, у жовтні 2024 року було оновлено історичний рекорд обсягу “білих” торговельних операцій, проведених з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО).